À la recherche d'un nouveau souffle depuis la dissolution du gouvernement, Emmanuel Macron compte sur son déplacement à Mayotte pour se replacer au cœur du débat politique.

Arrivé à Mayotte ce jeudi, où il doit passer la nuit cinq jours après le passage dévastateur du cyclone Chido, Emmanuel Macron se replace progressivement au centre de l'échiquier, pendant que son nouveau Premier ministre connaît des débuts compliqués.

Un contraste saisissant

Drapeau mahorais sur les épaules, le chef de l'Etat est parti à la rencontre d'une population locale meurtrie, témoignant de son engagement et de son désir de faire le maximum pour leur venir en aide. C'est en tout cas ce qu'il a promis. Quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire et de nouvelles forces de secours, qui resteront sur place, ont déjà été annoncées.

Un contraste saisissant avec son chef du gouvernement, toujours embourbé dans des négociations avec les groupes d'oppositions à Matignon. Entre son envie de satisfaire chacun des groupes politiques face à la menace d'une censure et la pression mise de l'Élysée pour qu'il fournisse sa fameuse liste de noms au plus vite, le Premier ministre semble isolé, dans l'ombre d'un président qui pourrait profiter de ce retour sur le devant de la scène pour (re)capter un peu de lumière.