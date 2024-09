Matignon : comment la réforme des retraites bloque la nomination d'un nouveau Premier ministre

Un pas vers la droite avec Xavier Bertrand, un pas vers la gauche avec Bernard Cazeneuve, un pas vers la société civile avec Thierry Beaudet... Pourtant, rien n'y fait. Malgré plusieurs pistes, la France n'a toujours pas de nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron semble s'orienter vers une solution politique. Mais ce choix doit répondre à une équation délicate, puisque le candidat retenu doit pouvoir échapper à la censure tout en conservant les réformes déjà actées, et notamment celle sur les retraites.

Hors de question pour Emmanuel Macron de revenir sur cette mesure emblématique de son second quinquennat. Les députés du bloc central refusent de caviarder cette réforme qui leur a tant coûté politiquement. "On ne l'a pas votée par plaisir, mais bien parce qu'elle rapporte 15 milliards d'euros par an et permet de sauver notre système par répartition", affirme Sylvain Maillard.

La mère des batailles

Chez Les Républicains, le maintien de la réforme des retraites est également une ligne rouge imposée par Laurent Wauquiez. Conséquence, aucune coalition n'est possible avec la gauche. Même les sociaux démocrates comme Bernard Cazeneuve veulent son abrogation.

Résultat, 193 députés du Nouveau Front populaire promettent de censurer tout Premier ministre qui ne reviendrait pas sur cette réforme des retraites, surnommée "la mère des batailles" par Emmanuel Macron.