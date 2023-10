Maths, Français ... Gabriel Attal s'attaque à l'apprentissage des savoirs fondamentaux

La bataille des savoirs est lancée. Lors d'une conférence de presse à la bibliothèque François Mitterrand, Gabriel Attal a annoncé la création d'une commission uniquement dédiée au renforcement de l'apprentissage des mathématiques et du français. Trois groupes de travail (un pour la primaire, un pour le collège et le dernier pour le lycée) composés de professeurs, de recteurs et d'inspecteurs, seront chargés de formuler des mesures concrètes pour rehausser le niveau des élèves.

Plusieurs propositions sont déjà sur la table

"Combien de rapports, combien d'avis, combien de propositions ont été faites sur ces sujets. La baisse du niveau, on la constate depuis un certain temps maintenant. Il faut être capable d'avancer, de hiérarchiser les priorités et puis de prendre des décisions" a jouté le ministre de l'Éducation en marge de son discours. "En 2018, un élève de 4ème avait le niveau d'un élève de 5ème de 1995, on a perdu un an de niveau en quelques années seulement".

Gabriel Attal a également précisé que des idées sont déjà sur la table et qu'elles vont être mises en place comme : des groupes de niveaux au collège, faire revenir plus tôt de vacances les élèves en difficulté qui s'apprêtent à entrer en 6ème, restructurer le programme scolaire pour les primaires, et remettre la culture générale au cœur des apprentissages.