Masques, marquages au sol... À Paris, les bureaux de vote prennent "toutes les précautions"

"On prendra vraiment toutes les précautions." À la veille du second tour des municipales, l'ombre du coronavirus fait craindre une nouvelle abstention massive. Alors les mairies redoublent de vigilance pour garantir la sécurité sanitaire du scrutin. C'est notamment le cas à Paris, où les bureaux de vote sont prêts à accueillir les électeurs avec un niveau de précaution maximale. Une vigilance qui commence dès...le trottoir : une personne sera en effet chargée de rappeler les consignes dans les files d'attente, voire de les réguler si besoin.

Trois électeurs au maximum

Josiane sera postée à l'accueil. Crédit : Claudia Bertram / Europe 1

Et c'est loin d'être terminé. Dans le bureau de vote dont va s'occuper Josiane, la jauge est fixée à trois électeurs maximum à l'intérieur. Des citoyens qui devront porter un masque, "car c'est obligatoire", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Et s'ils n'en n'ont pas ? "On peut leur en fournir" rétorque-t-elle en précisant que le lavage de mains avec gel hydroalcoolique n'est pas non plus une option.

Gel hydroalcoolique et hygiaphones

Les assesseurs, président et agents du bureau de vote seront également équipés, comme Wissale qui vérifiera les cartes d'identité sans les toucher. "On nous fournit un masque, une visière, du gel hydroalcoolique. Il y a aussi les hygiaphones, une vitre en plexiglas posée sur les bureaux et qui protège les gens qui viennent voter et nous-mêmes." Un dispositif impressionnant mais nécessaire qui ne semble pas le troubler outre-mesure. "C'est assez bizarre mais en fait on s'y habitue." Des marquages au sol guideront également les électeurs, avec évidemment un mètre de distanciation physique.

La vigilance, même dans l'isoloir. Crédit : Claudia Bertram / Europe 1

"Limiter au maximum la présence de l'électeur dans les bureaux de vote"

"L'objectif c'est de limiter au maximum la présence de l'électeur dans les bureaux de vote", résume au micro d'Europe 1 François Guichard, en charge des élections à la mairie de Paris. "On prendra vraiment toutes les précautions et je pense que d'un point de vue sanitaire, les bureaux de vote seront les endroits les plus sûrs de la capitale."