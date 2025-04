Marine Tondelier réélue sans surprise, dès le premier tour, à la tête des Écologistes

Sans grandes surprises, Marine Tondelier a été réélue à la tête des Écologistes, dès le premier tour du scrutin, en récoltant avec 73% des voix, sur un total de 6.700 votants. Son courant arrive en tête de toutes les instances du parti.

Marine Tondelier a été réélue sans surprise samedi, dès le premier tour, à la tête des Écologistes par les militants, a annoncé la direction du parti. Largement favorite, l'élue d'Hénin-Beaumont, qui a explosé médiatiquement depuis près de trois ans, a été réélue avec 73% des voix, sur un total de 6.700 votants (et 49% de participation). Son courant arrive en tête de toutes les instances du parti.

Sandrine Rousseau, qui briguait un poste au sein du bureau politique, n'a pas réussi à y entrer

"On est très très fiers de ce résultat qui témoigne d'une confiance des militants. C'est un premier tour à 73% avec trois concurrents en face. C'est quand même, je pense, assez rare dans la vie des partis", s'est-elle félicitée lors d'un point presse en visioconférence. La députée Sandrine Rousseau, qui briguait un poste au sein du bureau politique, n'a pas réussi à y entrer, et le maire de Grenoble Eric Piolle, qui vise un poste de porte-parole, devra, lui, en passer par un second tour.

Malgré des critiques internes l'accusant d'avoir verrouillé le parti, d'avoir mal géré l'affaire Julien Bayou, et lui reprochant l'échec cinglant des Européennes (5,5%), Marine Tondelier arrive loin devant ses trois concurrents, moins connus: l'ex-eurodéputée Karima Delli (13%), le maire-adjoint de Paris Florentin Letissier (8%), Harmonie Lecerf Meunier (6%), adjointe à Bordeaux (6%) et proche de Sandrine Rousseau.

Ses opposants ont dénoncé ces dernières semaines une récente modification des règles électorales, visant à les simplifier, mais qui au final est apparue, selon eux, très complexe et surtout destinée à servir la secrétaire nationale. À la tête de la formation écologiste depuis décembre 2022, Marine Tondelier avait déjà remporté la semaine dernière un premier vote sur la désignation d'une partie des membres du conseil fédéral, sorte de Parlement du parti. Mais dans cette instance, elle n'a obtenu qu'une majorité relative, ont souligné ses opposants.

Dernière étape du congrès écologiste, un nouveau vote est prévu du 24 au 26 pour désigner notamment la dernière partie du conseil fédéral, avant une "convention d'investiture", le 26, à Pantin (Seine-Saint-Denis).