Marine Le Pen : certains pays de l'UE «entendent ce que nous disons» sur l'immigration

Marine Le Pen a dit jeudi à Bruxelles douter de la volonté de l'UE de muscler sa politique migratoire, tout en saluant les évolutions sur ce sujet de certains Etats et dirigeants du bloc. "Quand l'Allemagne commence à rétablir des contrôles à ses frontières, quand les pays du nord commencent à dire stop, c'est qu'ils ont entendu ce que nous disons depuis des années", a déclaré Marine Le Pen à son arrivée à une réunion des Patriotes pour l'Europe, troisième force politique du Parlement européen.

"Il y a un nouveau vent qui souffle en Europe"

Sur ce thème de l'immigration, "il y a un nouveau vent qui souffle en Europe", a assuré de son côté le Néerlandais Geert Wilders, également interrogé par la presse avant la rencontre. Cette réunion, une première depuis la constitution de ce groupe parlementaire après les élections européennes de juin, se tenait dans un bâtiment consulaire de la Hongrie, à quelques centaines de mètres d'un sommet des dirigeants des 27 pays de l'UE consacré en bonne partie jeudi à l'immigration.

Le chef du gouvernement hongrois, le nationaliste Viktor Orban, et le vice-Premier ministre italien d'extrême droite Matteo Salvini, ont aussi participé à la rencontre, avec des responsables espagnols de Vox ou belges néerlandophones du Vlaams Belang. Si certains dirigeants européens "sortent peu à peu du déni" face aux "déséquilibres" entraînés par l'arrivée de migrants, "la Commission, idéologiquement, souhaite cette immigration, je n'ai pas confiance en elle pour régler le problème", a affirmé Marine Le Pen, figure du Rassemblement national (RN) français.

"Pas un visa ne doit être délivré à un pays qui ne souhaite pas reprendre ses ressortissants"

Marine Le Pen a dit souhaiter que les demandes d'asile des exilés voulant gagner l'UE soient traitées par les ambassades ou consulats des 27 "dans les pays d'origine ou les pays de transit". "Ca serait beaucoup plus efficace", a-t-elle soutenu, "pour que ceux qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne soient ceux qui véritablement ont bénéficié de l'autorisation d'y entrer".

De son côté Jordan Bardella, président du RN, a appelé l'UE à faire pression sur les pays d'origine pour accepter le retour de leurs ressortissants non éligibles à la protection internationale et visés par un ordre d'expulsion. "Pas un visa ne doit être délivré à un pays qui ne souhaite pas reprendre ses ressortissants, il faut changer de braquet sinon on va être submergés", a lancé l'élu français qui compte parmi les 86 eurodéputés "patriotes".

La poussée de l'extrême droite aux dernières élections européennes a permis à cette famille politique de figurer dans le trio de tête des plus grandes groupes parlementaires, derrière le PPE (droite, 188 élus) et les Socialistes et Démocrates (136 élus).