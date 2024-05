Marine Le Pen appelle à faire des élections européennes un «jour de délivrance»

La figure de proue de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a appelé dimanche à Madrid à faire du 9 juin, jour des prochaines élections européennes en France, "un jour de délivrance et d'espérance" et appelé à une "réorientation de l'Union européenne". Marine Le Pen, qui s'exprimait dans la capitale espagnole lors d'un rassemblement d'une dizaine de partis souverainistes européens en présence du président ultralibéral argentin Javier Milei, a consacré une grande partie de son allocution à ce qu'elle a appelé "la submersion migratoire".

"L'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est qu'une contrefaçon", a-t-elle déclaré lors du congrès "Europa Viva 24" organisé par le parti d'extrême droite espagnol Vox à trois semaines du scrutin européen, qui aura lieu entre le 6 et le 9 juin dans les 27 pays membres de l'UE. "Nous sommes, tous ensemble, dans la dernière ligne droite pour faire du 9 juin prochain un jour de délivrance et d'espérance", a lancé l'ex-présidente du Rassemblement national (RN).

"Submersion migratoire"

Dans un discours d'une douzaine de minutes, elle a vilipendé les responsables de l'UE, accusés de "faire la promotion de l'islamisme et du wokisme" et de vouloir "la disparition des frontières" européennes. "Des zones entières de mon pays, la France, sont livrées à la submersion migratoire et échappent aujourd'hui à l'autorité de l'État", a insisté l'ancienne candidate à l'élection présidentielle en France, dénonçant une "situation de séparatisme migratoire".

"Sur ce sujet, l'Union européenne ne fait rien. Pire : elle l'organise avec le fameux pacte sur l'asile et l'immigration" récemment adopté par les 27, a-t-elle poursuivi. "Demain, quand nous arriverons, je l'espère, très nombreux au Parlement européen, il sera temps d'entamer la réorientation de l'Union européenne", a-t-elle ajouté, alors que le RN est crédité par tous les sondages organisés en France d'environ 30% des intentions de vote, ce qui le place loin devant les autres listes.

Une bataille en coulisses

Décrit par Vox comme une "convention de patriotes européens", ce congrès a réuni plusieurs leaders de l'extrême droite européenne, certains s'exprimant via des messages vidéo, comme la Première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue hongrois Viktor Orban. Il s'est tenu alors que les partis d'extrême droite - qui, d'après les sondages, ont le vent en poupe dans tous les autres pays européens - se livrent une bataille en coulisses à propos de la composition des futurs groupes au Parlement européen.

Le RN est actuellement membre du groupe Identité et Démocratie (ID), tandis que Vox, ainsi que le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, appartiennent au groupe des Conservateurs et Réformistes européens (CRE). Interrogée en marge du congrès sur l'opportunité de s'afficher aux côtés du président Milei, Marine Le Pen a jugé nécessaire d'avoir "des relations les meilleures possibles" avec l'Argentine, malgré des visions politiques "différentes".