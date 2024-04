Italie : Giorgia Meloni se présente en tête de liste de son parti pour les élections européennes

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a déclaré dimanche qu'elle se présenterait en tête de liste de son parti d'extrême droite aux élections européennes de juin. "J'ai décidé de me présenter pour prendre la tête de liste de Fratelli d'Italia", a déclaré Giorgia Meloni lors d'un congrès de son parti dans la ville de Pescara sur l'Adriatique.

Le parti de Giorgia Meloni est arrivé en tête des élections en 2022 en Italie avec 26% des suffrages, et les intentions de vote restent à ce niveau à l'approche des élections européennes des 6-9 juin. "Nous voulons faire en Europe exactement ce que nous avons fait en Italie le 25 septembre 2022 : créer une majorité qui unisse les forces de droite pour renvoyer en définitive la gauche dans l'opposition, même en Europe !", a déclaré la cheffe du gouvernement.

"Leader des conservateurs européens"

Elle a annoncé se placer en tête de liste aux européennes à l'issue d'un discours d'une heure lors duquel elle a vanté les efforts de sa coalition, au pouvoir depuis un an et demi, pour combattre l'immigration clandestine, défendre la famille et les valeurs chrétiennes.

>> LIRE AUSSI - Italie : Giorgia Meloni suspend de son parti un député ayant apporté un pistolet à une soirée de réveillon

"Je le fais parce que je veux demander aux Italiens s'ils sont satisfaits du travail que nous faisons en Italie et de ce que nous faisons en Europe", a-t-elle dit. "Je le fais parce qu'en plus d'être présidente de Fratelli d'Italia, je suis aussi leader des conservateurs européens qui veulent avoir un rôle décisif dans le changement de la politique européenne", a-t-elle encore affirmé.