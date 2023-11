Marche contre l'antisémitisme : l'Élysée maintient le suspense sur la participation d'Emmanuel Macron

Deux anciens présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont confirmé leur présence à la marche contre l'antisémitisme dimanche à Paris. Mais Emmanuel Macron, lui, n'a toujours pas dit s'il participera à la manifestation. Pourquoi le chef de l'État hésite autant ?

Emmanuel Macron reste prudent

Le président de la République tâtonne mais il ne veut pas non plus paraître en retrait, c'est pour cela qu'il prendra la parole dimanche, assure l'un de ses conseillers. Les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont confirmé leur présence. François Hollande et Nicolas Sarkozy défileront en tête de cortège, aux côtés des présidents des deux chambres du Parlement, mais aussi de la Première ministre Élisabeth Borne et des représentants des cultes.

Le principal parti d'opposition à l'Assemblée, le Rassemblement national, restera, lui, à bonne distance de cette tête de cortège. Pointant ses racines antisémites, le parti présidentiel Renaissance, comme les écologistes, les socialistes et les communistes, ont en effet appelé à une séparation physique avec le parti de Marine Le Pen, dans le but de clore toutes les contestations engendrées par la venue du RN.

Les deux organisateurs de la marche, le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ont publié un communiqué commun jeudi soir appelant à cesser les polémiques inutiles.