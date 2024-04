Manifestations propalestiniennes : «Le gouvernement devrait stopper les financements publics à Sciences Po», estime Bellamy

C'est un phénomène qui s'exporte. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de manifestants étudiants se sont installés sur le campus de l'université de Columbia pour dénoncer la riposte israélienne à Gaza après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Ces derniers réclament également un cessez-le-feu, alors que le nombre de victimes palestiniennes continue d'augmenter, selon les bilans communiqués par l'organisation terroriste à la tête de la bande de Gaza.

Sciences Po, "un symbole de renoncement"

Le mouvement s'est propagé à d'autres universités du pays et désormais, traverse l'Atlantique. Ainsi, l'université de Sciences Po Paris a été bloquée cette semaine par des dizaines d'étudiants propalestiniens. Une mobilisation vivement critiquée par le gouvernement mais largement soutenue par La France insoumise. Plusieurs élus dont Rima Hassan, candidate LFI aux élections européennes et militante propalestinienne, ont fait le déplacement pour soutenir les étudiants. Cette dernière a aussi appelé à ce que le mouvement se poursuive dans d'autres structures de Sciences Po en province.

Finalement, un accord a été trouvé entre la direction de la prestigieuse université et les manifestants. La direction s'est ainsi engagée à suspendre les procédures disciplinaires lancées contre les manifestants, et à organiser un débat interne, en échange du retour au calme jusqu'à la fin de l'année scolaire. Interrogé ce dimanche matin sur le plateau du Grand Rendez-vous, François-Xavier Bellamy se montre particulièrement critique. "Sciences Po est devenue le symbole du renoncement, de la démission", regrette-t-il.

Bellamy appelle à ne plus soutenir la dérive

"Il y a plusieurs choses dans cette affaire. Il y a évidemment la mobilisation des étudiants qui, depuis plusieurs semaines, s'accompagnent de pratiques et de paroles qui sont révoltantes", souligne-t-il, faisant ainsi allusion à une étudiante juive qui n'avait pas pu entrer dans un amphithéâtre occupé par des étudiants propalestiniens. "Mais peut-être plus grave encore, d'une certaine manière, c'est la démission de la direction de Sciences-Po et c'est le gouvernement qui félicite cette direction parce que cet accord revient à dire que les étudiants qui bloquent, qui menacent, qui exercent une violence sur tous ceux qui ne bloquent pas, qui voudraient simplement étudier; on leur donne raison", s'agace l'eurodéputé.

"Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement en soutenant l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po. Parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme, qui légitime des propos antisémites et des actes de violence, y compris contre des journalistes", conclut-il.