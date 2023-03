Manifestation du 28 mars : nouvelle journée de mobilisation contre les retraites à haut risque

Les opposants à la réforme des retraites se retrouvent ce mardi dans la rue pour la 10ᵉ journée de mobilisation intersyndicale. La dernière journée de manifestation, c'était jeudi dernier et des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu dans plusieurs grandes villes. Des violences encore plus graves observées ce week-end à Sainte-Soline.

Les jeunes de plus en plus mobilisés

Selon les informations d'Europe 1, entre 650.000 et 900.000 personnes devraient défiler mardi et les autorités s'attendent à de nouveaux débordements dans ce contexte social explosif. Une nouvelle journée à haut risque pour la place Beauvau. Dans une note qu'Europe 1 s'est procurée, le renseignement territorial alerte sur la mobilisation de la jeunesse. Les jeunes sont entrés dans le mouvement jeudi dernier : ils étaient au nombre de 30.000, mais leur participation pourrait doubler mardi, voire tripler.

Surtout, les policiers redoutent la radicalisation de certains adhérents des organisations syndicales qui pourraient être tentés de rejoindre des mouvements citoyens ou des groupuscules violents. Mardi, les blocages, les actions coup de poing devant les établissements scolaires ou sur les grands axes routiers devraient commencer dès 5 heures du matin.

Des risques d'incidents dans la soirée

En soirée, des incidents graves sont anticipés dans une cinquantaine de villes, notamment les villes où l'ultragauche est particulièrement bien implantée. Au total, des manifestations vont se tenir dans plus de 200 villes. À Paris, le cortège partira de la place de la République jusqu'à Bastille.

Entre 70.000 et 100.000 personnes attendues dans la capitale. Les réunions se multiplient aujourd'hui à la préfecture de police. Le dispositif sera ajusté jusqu'à tard dans la nuit, dispositif qualifié de "costaud" et "très solide", selon une source policière, avec plus de 5.000 forces de l'ordre déployées aux abords du cortège.