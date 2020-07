Macron veut inscrire "le plus vite possible" la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution

Emmanuel Macron a souhaité mardi inscrire "le plus vite possible" la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, demande formulée par la Convention citoyenne sur le climat.

"Je souhaite l'engager dans les meilleurs délais". Le chef de l'Etat a redit être "favorable" à un référendum sur la question et a souhaité inscrire "le plus vite possible" dans la Constitution "l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et aussi le respect de la biodiversité". "La seule question sur laquelle il peut y avoir un référendum, compte tenu des demandes qui ont été faites par les citoyens de la convention citoyenne, est une réforme constitutionnelle, celle de l'article premier, qui place l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et aussi le respect de la biodiversité dans notre texte constitutionnel. J'y suis favorable. C'est une avancée majeure et je pense que c'est une avancée qui permettra de créer du droit et donc des contraintes et d'aider à transformer notre pays."

Et Emmanuel Macron de conclure sur le calendrier : "Ça dépend du cheminement... mais le plus vite possible, à la fin de cette année. Je souhaite en tout cas l'engager dans les meilleurs délais.'