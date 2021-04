Macron se rendra aux obsèques du président tchadien Idriss Déby

Emmanuel Macron se rendra vendredi aux obsèques du président tchadien Idriss Déby, tué au combat lundi, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. "Le président de la République lui a rendu hommage ce matin en conseil des ministres, il se rendra à ses obsèques en fin de semaine", a précisé Gabriel Attal lors d'une conférence de presse, en saluant, "un homme de courage, un homme passionné de son pays".

Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, est mort lundi, selon la présidence tchadienne, à l'âge de 68 ans, des suites de blessures subies au front contre des rebelles. Un de ses fils, général de 37 ans, lui succède à la tête d'un conseil militaire qui a dissous gouvernement et Assemblée nationale et juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections "libres et démocratiques" dans un an et demi.

>> A LIRE - Sahel : pourquoi la mort du président tchadien Déby inquiète la France

Un fidèle allié de la France au Sahel

Les obsèques du leader doivent être célébrées vendredi à N'Djamena, la capitale du pays, avant son inhumation dans sa région natale dans l'extrême Est, avait précisé mardi la présidence tchadienne. Mardi, l'Elysée avait réagi à la mort de Déby, en indiquant que la France perdait "un ami courageux" et en soulignant l'importance d'une "transition pacifique" au Tchad.

Paris "exprime son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad", avait encore indiqué un communiqué de la présidence.