Macron inaugure le siège de JP Morgan à Paris, un symbole pour mettre en valeur son bilan

À l'occasion de la 4e édition du sommet "Choose France" consacré à l’attractivité de la France, lancée lundi à Versailles, Emmanuel Macron inaugure mardi matin le siège de la banque JP Morgan, place Vendôme à Paris. Un symbole pour mettre en valeur son bilan présidentiel.

La capacité à devenir une place financière puissante

L’américaine JP Morgan, "première banque mondiale" insiste l’Elysée, installe le siège européen de ses activités de marché, place Vendôme à Paris. Le premier objectif de l’exécutif est d’essayer de montrer que depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron, l’attractivité financière de la France est plus forte.

Le chef de l’État en est très fier : la place financière dont il rêve à Paris commence à voir le jour. Selon l’Elysée, 3.000 emplois seront créés avant la fin de l’année, et 1.000 recrutements supplémentaires seront effectués en 2022.

Le second objectif est de montrer qu’après le Brexit, Paris a la capacité de devenir un véritable écosystème, une place financière puissante, mais différente des autres en misant sur la finance durable et responsable. Toutefois, Emmanuel Macron le sait : au-delà des discours, les compagnies d’assurance, les banques et les fonds, sont les seuls maitres de leurs investissements.