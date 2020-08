Macron et Merkel affichent l'unité entre France et Allemagne au fort de Brégançon

Côte à côte mais en respectant la distanciation, Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont affichés tout sourire jeudi après-midi sur la terrasse basse du fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Cela faisait 35 ans qu'un chancelier ou qu'une chancelière n'avait pas été reçu dans la résidence d'été du président de la République. Les deux responsables semblaient ravis de se retrouver pour afficher l'unité franco-allemande.

Des retrouvailles chaleureuses

Ils étaient même pressés de se retrouver puisque Angela Merkel a franchi la grille du fort avec une dizaine de minutes d'avance, peu avant 16 heures. La chancelière est arrivée dans une berline allemande noire. On est loin de l'arrivée spectaculaire de Vladimir Poutine en hélicoptère l'année dernière. La chancelière allemande et le couple Macron se sont ensuite salués, sans poignée de main, sans accolade, mais les retrouvailles ont été chaleureuses.

"C'est le plus bel endroit du monde", s'est émerveillée en anglais Angela Merkel devant ses hôtes qui, avant de passer aux choses sérieuses, ont tenu à lui faire une petite visite du fort. Chacun s'est alors masqué pour entrer à l'intérieur. Le chef de l'État et son homologue allemande ont affiché une complicité visible pour montrer un couple franco-allemand uni politiquement mais aussi personnellement.

Un "fort niveau de convergence" sur les dossiers chauds

Mais la chancelière allemande ne se rend pas au fort de Brégançon pour un séjour de détente. Un entretien bilatéral, une conférence de presse et un dîner de travail sont au programme. Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent pour une vraie séance de travail, car la visite du fort n'aura été qu'une infime partie des cinq heures minimum que devrait durer cette rencontre. Pour le reste, Angela Merkel et Emmanuel Macron n'ont en réalité que des crises à gérer.

Ils entendent montrer sur ces sujets, explique-t-on à Europe 1, un "fort niveau de convergence" : Covid-19 à l'échelle européenne, troubles au Mali, suites de l'explosion au Liban, présidentielle contestée en Biélorussie… Et cette liste n'est pas exhaustive. Le couple franco-allemand compte bien montrer son unité concernant ces dossiers, comme ils l'ont fait sur celui du plan de relance européen adopté il y a un mois et qui a vu Angela Merkel faire un pas en direction d'Emmanuel Macron en se ralliant aux positions de la France.