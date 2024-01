Macron appelle l'Europe à émettre à nouveau de la dette commune pour investir dans des «priorités d'avenir»

Emmanuel Macron a appelé mercredi à Davos les Européens à émettre à nouveau de la dette commune, comme lors de la pandémie de Covid-19, pour investir dans "des grandes priorités d'avenir", et plaidé pour une "coopération renforcée" pour approfondir l'union des marchés de capitaux.

Si on bloque à 27, la France va proposer d'avancer sur une coopération renforcée"

"Il faut plus d'investissements publics européens", "peut-être en osant à nouveau des 'eurobonds'", "sur des grandes priorités d'avenir", a déclaré le président français dans son discours devant le Forum économique mondial, estimant que 2024, année d'élections européennes, serait "clé" pour le Vieux Continent.

"À côté de ça, il nous faut aussi approfondir l'union des marchés de capitaux. Nous devons absolument avoir une Europe financière qui soit beaucoup plus intégrée", a-t-il plaidé. "Si on bloque à 27, la France va proposer d'avancer sur une coopération renforcée sur ce sujet, car on doit avancer absolument", a-t-il annoncé.

Selon lui, "notre continent a beaucoup d'épargne. Mais cette épargne est mal allouée. Elle ne circule pas vers les bonnes géographies, elle ne circule pas vers les bons secteurs".