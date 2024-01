Au lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le gouvernement prêt à lancer les chantiers

C'est un Conseil des ministres très court qui a réuni ce mercredi matin les membres du gouvernement autour d'Emmanuel Macron. Le président a tenu mardi soir une grande conférence de presse au cours de laquelle il a lancé plusieurs grands chantiers que le gouvernement est désormais chargé de décliner dans les mois à venir sur l'école, l'autorité, le travail ou encore la simplification pour les entreprises.

Ce rendez-vous, fixé à une heure de grande écoute, n'a finalement pas attiré autant de téléspectateurs que prévu. Un peu moins de 9 millions de Français ont suivi la prise de parole du chef de l'État, mais selon Prisca Thévenot, la nouvelle porte-parole du gouvernement, cette conférence de presse a tout de même permis de répondre à plusieurs interrogations.

D'autres initiatives à venir dans le cadre du grand rendez-vous avec la nation ?

"Je ne sais pas si c'est un rendez-vous manqué avec la nation, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement eu un certain nombre de réponses apportées par le président de la République, grâce aux questions qui ont été posées, sur des sujets d'importance que sont l'école ou encore la santé. Ce sont des questions que se pose l'ensemble de nos concitoyens. Donc c'est ça le plus important et il y aura bien évidemment d'autres rendez-vous", a-t-elle déclaré ce mercredi.

Prisca Thévenot qui n'a d'ailleurs pas précisé si le grand rendez-vous avec la nation promis par Emmanuel Macron au mois de décembre se résume à la conférence de presse de mardi soir ou bien si d'autres initiatives du chef de l'État s'inscriront dans ce cadre, au cours des prochaines semestres.