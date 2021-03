Macron annonce la réouverture à partir de mi-mai de certains lieux culturels et des terrasses

Emmanuel Macron a annoncé la réouverture à partir de mi-mai de certains lieux de culture et terrasses de bars et restaurants, une réouverture que permettra la "tenaille" conjuguant l'impact de la vaccination et "les efforts d'avril" face au Covid-19. "Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes, certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants", a-t-il précisé.

