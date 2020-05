Loyers impayés : Denormandie appelle les bailleurs sociaux à des annulations "au cas par cas"

INTERVIEW

Alors que de très nombreux commerçants restent dans l’incertitude quant à la reprise après deux mois de fermeture imposée par l'épidémie de coronavirus, à Paris, les bailleurs sociaux ont suspendu le paiement du deuxième trimestre pour les commerces qui se trouvent en bas des HLM. Cette mesure concerne quelques 6.800 magasins. Invité dimanche du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement, a appelé à la "responsabilité" des bailleurs, et les invitant à procéder à des annulations pures et simples de paiement face aux situations les plus critiques.

"C'est du cas par cas, dès lors que les personnes n'auront pas la possibilité de payer, il ne faut pas que ce soit juste un étalement, il faut que ce soit une annulation", a déclaré le ministre. "Quand vous êtes commerçant en bas d’un immeuble et que vous n’avez aucune activité, évidemment qu'il faut trouver une souplesse." Et de rappeler : "Dans bailleur social, il y a social !"

3 milliards pour permettre aux bailleurs de faire du "cas par cas"

"En tant que ministre du Logement, je me suis assuré que les bailleurs sociaux puissent avoir de nouvelles façons de financer leur activité", indique Julien Denormandie. "Avec la Caisse des dépôts, nous avons mis en place un paquet de 3 milliards d’euros pour les accompagner et leur permettre de donner ces solutions individualisées : moratoires, annulations ou encore étalements de loyer", détaille le ministre.