Les ténors des partis au secours des adversaires de Louis Aliot, favori des municipales à Perpignan

REPORTAGE

Les élections municipales approchent à grands pas, et parmi les villes scrutées de près, on trouve Perpignan. La ville du sud pourrait bien tomber entre les griffes du Rassemblement national (RN). Le député d'extrême droite Louis Aliot semble le mieux placé pour l'emporter en mars prochain contre le maire Républicain sortant Jean-Marc Pujol. Pour le contrer, ses adversaires peuvent compter sur le soutien de nombreux ténors, mais à en croire Louis Aliot, la stratégie n'est pas forcément payante, bien au contraire.

Il faut "être dix fois plus déterminé qu'ailleurs"

Pour Yannick Jadot, l’adversaire ici est tout désigné : c'est le Rassemblement national. Comme lui, Raphaël Gluksmann, mais aussi les ministres Sibeth Ndiaye et Muriel Pénicaud sont venus soutenir leurs candidats respectifs. Mercredi soir c'est le patron des Républicains, Christian Jacob, qui s'affichait avec le maire sortant, Jean-Marc Pujol. "On sait qu'il y a un combat difficile à Perpignan. Raison de plus pour être dix fois plus déterminé qu'ailleurs. Jean-Marc a besoin de nous tous", a déclaré le Républicain.

"Le système est aux abois"

Malgré ces soutiens importants, Louis Aliot reste en tête des sondages. Ce dernier est persuadé que ce défilé de ténors lui profite. "Ces gens-là débarquent un mois avant les élections pour tenter de vendre leur camelote alors que pendant des décennies ils n'ont rien fait ! J'ai eu l'expérience aux législatives d'avoir le Premier ministre en visite entre les deux tours, et j'ai gagné. Donc j'espère qu'ils vont venir nombreux ! C'est la preuve que ce système là est aux abois", a déclaré le candidat d'extrême droite au micro d'Europe 1.

D'autres figures politiques et membres du gouvernement, comme Julien Denormandie, sont attendus à Perpignan dans les prochains jours.