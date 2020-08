Logement : Wargon appelle les maires à "instruire plus vite les permis de construire"

INTERVIEW

Alors que le plan de relance du gouvernement sera annoncé le 24 août prochain, de nombreux secteurs appellent à l'aide. C'est notamment le cas de la Fédération du bâtiment qui plaide pour une relance "conséquente" de la construction afin de sauver 100.000 emplois. Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement, appelle sur Europe 1 les maires à instruire plus vites les permis de construire, pour relancer le marché.

Un double enjeu

"C'est vraiment très important que les maires nouvellement élus ou réélus, donnent un coup de booster pour instruire plus vite les permis de construire, notamment là où il y a des besoins de logements", assure la ministre. "Les permis de construire, les autorisations d'urbanisme ont été très peu délivrés pendant la période de confinement, c'est normal tout a fonctionné au ralenti, mais il y a un retard aux permis de construire qui créera un trou d'air dans les constructions l'année prochaine". Un retard qui risque de créer un manque de logement, ainsi qu'une augmentation des prix des habitations neuves.

L'enjeu d'une accélération de la délivrance de permis de construire est double : relancer le secteur du bâtiment et faire face au manque de logements, "notamment dans les zones tendues en Île-de-France, en région lyonnaise", précise Emmanuelle Wargon. Selon elle, le premier facteur limitant, ce sont les permis de construire".

L'objectif de logements sociaux maintenu

"Du côté des logements sociaux, j'ai vu tous les acteurs et je leur ai dit que l'objectif de cette année serait maintenu malgré le Covid". Un objectif chiffré entre 110.000 et 120.000 logements sociaux maintenus sur le marché. "On a besoin de continuer à mettre des logements sur le marché. Il y a beaucoup de listes d'attente donc il n'est pas question de se dire 'Il y a la crise donc tant pis'. Ils sont prêts à relever le défi avec nous", assure Emmanuelle Wargon.

Afin de relancer le secteur, le gouvernement mise également sur les travaux de rénovation. Les aides aux particuliers ont été multipliées par deux, et seront ouvertes dès le 1er janvier aux propriétaires bailleurs, et un grand plan de rénovation a été lancé sur les bâtiments publics. "Pour la fédération du bâtiment, la rénovation va permettre d'avoir beaucoup d'activités", promet la ministre déléguée au Logement.