Ligne Lyon-Turin : "Un chantier colossal, qui coute une fortune et mérite un débat", martèle Nicolas Dupont-Aignan

C'est un chantier qui fait débat. Celui de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui doit permettre de relier les deux villes en moins de deux heures. Samedi, lors d'une manifestation contre ce projet qui a réuni entre 3.000 et 5.000 personnes près de Saint Rémy-de-Maurienne, en Savoie, des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les opposants pointent notamment du doigt le coût et les conséquences environnementales d'un tel projet. Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est revenu sur les tensions autour de cette ligne ferroviaire, qui représente selon lui "un chantier colossal, qui coute une fortune et mérite un débat".

"Il faut remettre à plat ce dossier qui va coûter une fortune, que le tunnel actuel n'est pas utilisé à plein et que l'on est dans une situation où si on était un pays adulte, on débattrait sereinement des dizaines de milliards qui sont en jeu. Est-ce qu'il faut mettre ces milliards là-dedans alors qu'il n'y a pas de trafic et qu'il n'y en aura pas avant longtemps ?", questionne le député de l'Essonne. "On pourrait avoir un débat serein sur le Lyon-Turin. Est-ce que les 10 milliards, les 15 milliards qu'il y a là-dedans ne seraient pas mieux utilisés dans des investissements de proximité indispensables ?"

