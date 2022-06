LFI veut "discuter" d'un groupe Nupes, malgré le refus de ses partenaires

La France insoumise veut "discuter" de la proposition de Jean-Luc Mélenchon de créer un groupe unique Nupes à l'Assemblée nationale avec ses partenaires socialistes, communistes et écologistes, malgré leurs réponses négatives, ont indiqué ses responsables mardi. "Jean-Luc Mélenchon ne fait pas une injonction, il fait une proposition", a fait valoir le numéro deux de LFI Adrien Quatennens sur Cnews.

Une situation politique est "très instable, inédite"

Il a souligné que LFI comptait "discuter" avec les membres de l'alliance de gauche Nupes, et a de nouveau justifié la proposition par le fait que la situation politique est "très instable, inédite", avec également un RN fort de 89 députés. Pour le nouveau député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard, "si cette proposition finalement est acceptée par tout le monde, c'est très bien; si ça n'est pas le cas, on trouvera une autre manière de s'organiser", a-t-il avancé sur BFMTV. "On va discuter", "les convaincre, et si ce n'est pas le cas, ça finira sur un intergroupe", a également estimé le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel sur franceinfo, précisant que LFI devrait rencontrer ses partenaires ce mardi.

"Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune crise, la Nupes va continuer, elle va s'enrichir, elle va se poursuivre, elle va se renforcer et demain elle sera l'opposition et demain peut-être l'alternative à la politique d'Emmanuel Macron dans ce pays", a fait valoir Manuel Bompard.

Une proposition contre l'accord signé entre les membres de la Nupes

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a raconté sur franceinfo avoir eu Adrien Quatennens qui lui a dit que LFI allait faire cette proposition : "je lui ai dit qu'il pouvait le proposer mais que la réponse serait négative". Olivier Faure a rappelé qu'il y a "un accord que nous avons tous signé" qui "précise qu'il y aura des groupes autonomes et un intergroupe qui coordonnera nos activités, nos prises de positions", et dont le fonctionnement reste à "définir". Le patron du PS a assuré néanmoins qu'au sein de la Nupes, "tout va bien, nous nous entendons parfaitement. Nous avons de bonnes raison de continuer ensemble car cette aventure a permis de réveiller l'espoir à gauche. Je souhaite que nous puissions continuer à incarner ensemble une alternative".

Au PCF, le secrétaire national Fabien Roussel a affirmé sur RTL que son parti aurait "un groupe" à l'Assemblée nationale, comptant sur le renfort de députés ultramarins pour le constituer (il faut 15 députés, et 12 communistes ont été élus dimanche). "Nous allons nous réunir demain avec les députés ultramarins qui souhaitent pouvoir rejoindre notre groupe avec André Chassaigne, qui, je le souhaite, le présidera", a-t-il précisé.