L'Etat va préparer cet été "un plan de sobriété" énergétique, annonce Macron

À l'occasion de la traditionnelle interview télévisée du 14-Juillet, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation en Ukraine. L'Etat va préparer cet été "un plan de sobriété" énergétique, pour faire face au risque de pénurie liée à la guerre en Ukraine, a déclaré le président.

"On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété", "on va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins", a déclaré le chef de l'État. "On va essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages qui sont inutiles, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété", a-t-il précisé.

EDF, Engie et TotalEnergies avaient notamment déjà appelé à la sobriété énergétique, en juin dernier.

