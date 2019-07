"Les parlementaires européens ont mis en place une de barrière sanitaire" face au RN, reconnaît Amélie de Montchalin

INTERVIEW

Les eurodéputés tentent d’isoler les élus RN et leurs alliés au Parlement européen. Avec 73 membres, le groupes Identités et Démocratie est en droit d’obtenir des postes clefs au sein des différentes commissions, comme le veut la tradition, mais la mainmise affichée des autres familles politiques sur la répartition des sièges pourrait limiter leur champ d’influence et d’action.

"Les parlementaires européens ont mis en place une forme de barrière sanitaire, de ligne rouge", a reconnu mercredi au micro de Pierre de Vilno, sur Europe 1, Amélie de Montchalin, la secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. "On ne peut pas, entre forces pro-européennes, parce que l’on n’arrive pas à se mettre d’accord ensemble, laisser ceux qui veulent déconstruire l’Union européenne prendre des postes à responsabilité".