Parlement européen : les Britanniques du Brexit Party tournent le dos lors de l'hymne européen

Les députés européens du Brexit Party de Nigel Farage ont tourné le dos mardi pendant que retentissait l'hymne européen dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, lors de sa session inaugurale.

Brexit Party MEPs turn their backs as the EU's anthem, Ode to Joy, is played as they take their seats in the new European Parliament



