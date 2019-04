Les jeunes et le grand débat : "Ils veulent faire de l'écologie une priorité nationale"

INTERVIEW

Pendant quatre mois, environ 1,5 million de Français ont participé au "grand débat national" lancé en janvier par le président de la République en réponse à la colère des "gilets jaunes". Si la plupart ont pris part aux réunions locales, écrit sur les cahiers de doléances ou sont passés par le site internet officiel, 365.000 personnes - dont 70 % de moins de 35 ans - se sont également exprimés via Entendre la France, une plateforme lancée sur Facebook par trois entrepreneurs, dont Jérémy Lefebvre invité lundi matin d'Europe 1.

Chez ces jeunes, comme chez les contributeurs du site officiel, une défiance vis à vis de l'Etat ressort des consultations. "Les gens qui ont contribué nous disent qu'ils n'ont plus confiance dans la capacité de l'Etat à faire son travail de manière efficace et économe", constate le cofondateur d'Entendre la France. Trois quarts des répondants sont en faveur de la réduction du nombre de parlementaires, 85 % souhaitent revoir le fonctionnement des administrations et des services publics", détaille-t-il au micro de Nikos Aliagas.

"Des grosses distinctions se font sur le sujet de l'écologie"

L'autre sujet qui revient dans les contributions des utilisateurs de la plateforme, c'est l'écologie. "C'est quelque chose qui ressort très fort, en particulier de la part des plus jeunes. Ils veulent en faire une priorité nationale. Ce n'est pas forcément le cas pour les personnes plus âgées", pointe Jérémy Lefebvre. "Le message qui est porté, c'est que l'on peut prendre toutes les mesures que l'on souhaite mais si, dans quelques dizaines d'années, nous n'avons plus de planète, cela ne servira à rien'". Les répondants proposent des mesures concrètes pour y faire face, "notamment le principe du pollueur-payeurs. Selon eux, ce sont aux grandes entreprises qui sont les plus gros pollueurs de contribuer et non aux ménages des classes moyennes", ajoute le fondateur d'Entendre la France.

Les jeunes veulent davantage de justice fiscale

Les jeunes participant à la plateforme réclament également plus de justice sociale et de solidarité. "C'est un thème qui ressort fortement. Quand on les interroge sur l’impôt, la première chose qui ressort est la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale", précise l'entrepreneur. "Ils attendent de l'Etat de remettre beaucoup plus de justice dans cette fiscalité".