Les critiques contre Pap Ndiaye sont des «insanités», dénonce Jacques Toubon

Jacques Toubon monte au créneau. Invité au micro de Pierre de Vilno ce samedi soir sur Europe 1, l'ancien Défenseur des droits a pris la défense de Pap Ndiaye, l'historien qui remplace Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Education. Depuis sa nomination par Emmanuel Macron, ce dernier fait en effet l'objet d'attaques virulentes de l'extrême droite. Marine Le Pen et Eric Zemmour ont notamment estimé qu'il s'agissait là de la preuve d’une volonté du chef de l'Etat de "déconstruire" l’histoire de France.

Pap Ndiaye incarne des "valeurs universelles"

Jacques Toubon, qui connaît ce spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis depuis une dizaine d'années, dénonce ces critiques qui sont pour lui des "insanités" car elles "relèvent de la folie". "C'es un universitaire. C'est un homme de connaissance. Il a fait une carrière de chercheur, de professeur à la fois en France et aux Etats-Unis", souligne-t-il sur Europe 1. "Il est représentatif de ce que sont les valeurs universelles, qui doivent bénéficier à tous à égalité. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de condition inférieure ou supérieure."

Des principes au confluent de l'universalité et de la diversité

Dans son dernier ouvrage Je dois vous dire, l'ancien Défenseur des droits cite d'ailleurs Pap Ndiaye. "Je pense qu'un homme comme Pap peut parfaitement introduire dans notre système d'enseignement, et notamment dans l'enseignement secondaire, ces principes qui sont à la fois au confluent de l'universalité et de la diversité. Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas eux et nous, vous et moi, mais nous tous ensemble, à égalité", conclut Jacques Toubon.