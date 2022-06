Législatives : pour la première fois, un élu du RN l'emporte dans la métropole lilloise

REPORTAGE

Le Rassemblement national élargit son influence dans tous les Hauts-de-France, notamment le Nord, avec cinq nouveaux députés. C'est d'ailleurs la première fois qu'un candidat du RN est élu dans la métropole lilloise. Il s'appelle Victor Catteau. C'est un jeune juriste de 27 ans. Il a battu dimanche une candidate de la Nupes, après l'élimination au premier tour des législatives du sortant LR et du candidat macroniste. Celui qui dit appartenir à la génération marine s'empare ainsi d'une circonscription réputée imprenable. "L'implantation qu'on a mise en place pendant des années porte aujourd'hui ses fruits", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Selon lui, "les fronts républicains, mis en place depuis tant d'années, ne fonctionnent plus aujourd'hui". Le nouvel élu insiste : "Les électeurs ont démontré qu'aujourd'hui, la seule opposition face à Emmanuel Macron, ce sont les députés du Rassemblement national."

"Mettre un coup de pied dans la fourmilière"

Pour implanter pour la première fois le Rassemblement national dans la métropole lilloise, cette nouvelle figure du parti lepéniste a d'abord séduit un électorat anti-Macron, selon Anthony, un sympathisant patron d'un café. "Ce qu'on entend beaucoup, c'est l'insécurité qui revient, le manque de pouvoir d'achat", détaille-t-il. "On entendait vraiment des gens qui voulaient une opposition à Emmanuel Macron. Ils voulaient mettre un coup de pied dans la fourmilière."

Dans cette circonscription tenue par un Républicain depuis 20 ans, certains, comme Marie-Andrée, retraitée, ont choisi de faire pencher le duel Nupes/RN en faveur de Marine Le Pen. "J'avais lu son programme, et elle a aussi des bonnes choses", confie-t-elle. "Moi, je dis : 'Et pourquoi pas ? Allez, on donne la chance à Victor et qu'il fasse tout son mandat.' Je lui souhaite que des bonnes choses !" Le jeune député fera son entrée au Palais Bourbon mercredi. En attendant, il s'affaire à organiser sa prochaine nouvelle vie de parlementaire.