Législatives : les Français vont-ils aller voter au premier tour ?

C'est aujourd'hui le premier tour des élections législatives. Des élections qui ont pour coutume de ne pas mobiliser les foules du côté des bureaux de votes. Et c’est la grande inquiétude des partis, alors que l’enjeu du scrutin est crucial pour beaucoup d’entre eux. La campagne n’a pas suscité énormément d’intérêt auprès des citoyens. On estime l'abstention à 50 % sur les quelque 48 millions de Français qui sont appelés aux urnes. Mais, qu’en est-il vraiment ? Iront-ils aux urnes aujourd’hui ? Europe 1 est partie à leur rencontre.

"C'est important de se mobiliser"

"Oui, évidemment que je vais aller voter. On se plaint tous donc autant participer", confie un électeur au micro d'Europe 1. "Comme aux présidentielles, c'est important de se mobiliser. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu. C'est très important car c'est un droit qu'on a eu du mal à conquérir", surenchérit une électrice. "Il y a tellement de pays dans le monde où on n'a pas le droit de vote que pouvoir voter, ça ne me semble pas une mauvaise idée, surtout quand on n'est pas d'accord et même quand on est d'accord".

"Je ne me suis pas intéressé à qui se présente"

"Pour moi, ça va avec la présidentielle", explique une électrice sur Europe 1. "Si on ne vote pas après derrière aux législatives, ça n'a pas vraiment de sens. C'est eux qui vont permettre de faire passer les lois. Donc c'est un devoir pour moi". Un autre passant, lui, est beaucoup plus sceptique : "Franchement, je n'en sais rien. Je ne me suis pas du tout intéressé à qui se présente et aux programmes. Non, je ne vais pas aller voter". Même son de cloche chez un autre Français. "Pour les présidents éventuellement. Mais pour les législatives, il y a beaucoup de programmes et je n'ai pas vraiment pris le temps de tout lire. Donc je pense que moi je m'abstenir".