Législatives : «Le groupe le plus nombreux de l'histoire de notre famille», savoure Le Pen

Marine Le Pen s'est félicitée d'avoir obtenu le groupe "de loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique". Selon le sondage OpinionWay pour C-News et Europe 1, le parti à la flamme obtiendrait entre 60 et 100 députés dans la prochaine Assemblée. Elle a promis d'incarner une opposition "ferme" mais "respectueuse des institutions".

"Nous incarnerons une opposition ferme, sans connivence, responsable, respectueuse des institutions, parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et du peuple français", a dit Marine Le Pen depuis son QG situé à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais.

"Le peuple français a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, qui devient ainsi un peu plus nationale. Ce groupe sera de loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", a-t-elle souligné, elle-même réélue dans le Pas-de-Calais.

"Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire"

"Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés", s'est-elle félicitée, avec en tout premier lieu "faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire, de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique sans contrôle dans l'exercice du pouvoir, avec le risque que nous lui connaissons d'en abuser".

Il s'agissait aussi pour elle de "poursuivre la recomposition politique indispensable au ressourcement démocratique" et enfin "de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême gauche antirépublicaine".

Marine Le Pen a affirmé que les membres de son groupe formeront "l'avant-garde de cette élite politique qui prendra la responsabilité du pays lorsque l'aventure Macron aura pris fin".