Législatives : avec le programme de la Nupes «92% des ménages vont payer moins d'impôts»

Une retraite à 60 ans, un Smic à 1.500 euros net par mois et une facture plus allégée pour 92% des ménages, sont quelques unes des mesures économiques de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) pour les élections législatives. "Les 14 tranches d'impôt que nous voulons mettre en œuvre vont permette que 92% des ménages vont payer moins d'impôts, toutes les personnes qui gagnent moins de 4.000 euros dans ce pays vont payer moins d'impôts si le programme fiscal de la Nouvelle union populaire écologique et sociale s'applique", a affirmé Adrien Quatennens, député de la France insoumise, invité d'Europe Matin vendredi.

"L'urgence sociale dans notre pays est criante"

Le député de la France insoumise à appeler les électeurs à voter pour la Nupes au second tour. "L'urgence sociale dans notre pays est criante, dix millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 400.000 personnes sous le seuil de pauvreté de plus pendant le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron", a-t-il lancé sur Europe 1.

Une situation inacceptable pour Adrien Quatennens qui affirme que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron "faisait 50 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches". "Nous voulons en effet améliorer le sort des gens. Faire en sorte que les gens ne soient plus pris à la gorge. Par exemple, voyez-vous le blocage des prix des produits de première nécessité est une urgence absolue."

Dans un sondage Ifop paru mercredi, "89% des Français sont favorables à cette mesure". "De la même manière que 76% des Français sont favorables à l'augmentation du Smic à 1.500 € ou 79% au rétablissement de l'ISF", a-t-il avancé.