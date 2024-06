Législatives 2024 : Yaël Braun-Pivet comprend «humainement» la candidature de Hollande, mais veut qu'il clarifie son engagement

François Hollande s'est porté candidat aux élections législatives anticipées en Corrèze, ce samedi. Yaël Braun-Pivet avoue comprendre cette envie d'engagement, mais s'interroge aussi sur les orientations du prédécesseur d'Emmanuel Macron, d'après ses propos lors du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews/ Les Échos.

"C'est toute ma vie, c'est mon engagement"

L'ancien président de la République s'est justifié de son engagement : "Si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Libération", a-t-il déclaré à la presse à Tulle ce samedi. "Je l'ai fait car c'est toute ma vie, c'est mon engagement".

Investi par la fédération locale du Parti socialiste dans la première circonscription du département dans le cadre du Nouveau Front populaire, il a expliqué avoir trois priorités : la France, le progrès et la Corrèze. Interrogée sur la candidature de François Hollande, Yaël Braun-Pivet répond : "Je comprends humainement que quand on fait de la politique, qu'on a été aux responsabilités, qu'on aime son pays, qu'on ne peut pas rester sur le banc de touche et regarder ce qui se passe et qu'on a envie de s'engager".

Quel "positionnement politique" ?

La présidente sortante de l'Assemblée nationale se questionne toutefois sur le "positionnement politique" de François Hollande. Elle se demande dans quelle mesure l'ex-président compte s'engager au Nouveau Front populaire et adhérer au programme proposé par l'alliance de la gauche. "Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est dit sur le Hamas ? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est dit sur la retraite ? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est dit sur la place, sur l'indexation des salaires, sur l'inflation ?", s'interroge Yaël Braun-Pivet.

Elle conclut : "Aujourd'hui, il faut [que François Hollande] soit clair sur ce qu'il porte, sur ses engagements, parce que c'est ça que les Français attendent de nous individuellement".