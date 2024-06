Législatives 2024 : le RN retire son soutien à l'un de ses candidats après un tweet antisémite

Le Rassemblement national a indiqué mercredi qu'il n'accordait plus son soutien à l'un de ses candidats dans le Morbihan, Joseph Martin, un cadre du parti à la flamme qui avait publié un message antisémite sur les réseaux sociaux en 2018. "Il n'a plus le soutien du Rassemblement national, il est suspendu et sera convoqué en vue de son exclusion", a indiqué le RN à l'AFP, en rappelant qu'il n'était pas possible de retirer sa candidature pour les législatives.

Dans un message repéré par Libération, le candidat de la première circonscription du Morbihan avait écrit en octobre 2018 que "le gaz (avait) rendu justice aux victimes de la Shoah". La publication a été effacée mercredi à la mi-journée.

Son suppléant se dit "déçu, dégoûté"

Interrogé par l'AFP, le suppléant de Joseph Martin pour les législatives anticipées a dit qu'il ne souhaitait pas se maintenir à ses côtés mais a dit ignorer s'il avait la possibilité de se retirer légalement. "Je pense que le siège va revenir vers moi à ce sujet", a dit Adrien Villemin. "Bien sûr, je ne peux cautionner aucunement ce qui a été dit" par Joseph Martin dans son tweet, a ajouté le suppléant, affirmant que ni lui ni la fédération RN du Morbihan n'avaient eu connaissance de l'existence de ce message antisémite.

"On ne s'amuse pas forcément à remonter les historiques des comptes personnels des uns et des autres, surtout sur d'aussi nombreuses années. Les bras m'en sont tombés le premier, parce que ça fait des mois que je m'investis dans cette campagne. Et je suis déçu, dégoûté", a déclaré Adrien Villemin. Il dit par ailleurs ne pas être un proche de Joseph Martin, qu'il "connaît assez peu" : "Je l'ai rencontré à quelques occasions lors des réunions de la fédération. Je ne peux pas tellement vous en dire plus à son sujet." "Les investitures ont été faites par le siège, nous n'avons pas forcément eu le choix", précise-t-il.

"Des dizaines, voire des centaines d'investitures faites en quelques heures"

Joseph Martin n'avait de son côté pas répondu mercredi après-midi aux sollicitations de l'AFP l'invitant à s'exprimer sur son tweet et l'intention du RN de l'exclure. Dans la matinée, Jordan Bardella avait fait valoir que "des dizaines, voire des centaines d'investitures" avaient "été faites en quelques heures", en marge d'un déplacement en Seine-Saint-Denis.

Joseph Martin avait déjà été investi candidat par le RN aux législatives de 2022, à l'époque dans la deuxième circonscription du Morbihan. Il avait recueilli 15,35% des voix au premier tour, sans parvenir à se qualifier pour le second.