Législatives 2024 : Gabriel Attal souhaite être «choisi» comme Premier ministre

Gabriel Attal au garde-à-vous ? Le président de la République avait dit de lui qu'il était le meilleur pour mener la campagne de ces élections législatives. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le chef de la majorité prend son rôle très au sérieux et parvient à rassembler son camp derrière lui. Il est désormais sur tout les fronts avec une ambition : rester à Matignon après les élections.

Tordre le bras à Emmanuel Macron ?

Gabriel Attal multiplie les déplacements et les prises de parole pour convaincre les Français mais surtout les candidats du camp présidentiel dont il veut obtenir le soutien pour l'après législatives. Gabriel Attal a bien saisi l'enjeu de ces élections. "Nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir et dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent", a-t-il déclaré.

Comme si, en cas de victoire du camp présidentiel, son maintien à Matignon était une évidence. Ou comment tordre le bras du chef de l'État qui, même en cas de victoire, serait donc contraint dans le choix de son Premier ministre.