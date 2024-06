Législatives 2024 : Amélie Oudéa-Castéra salue les propos «exemplaires» de Mbappé contre les «extrêmes»

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a salué lundi la prise de position "absolument exemplaire" de la superstar des Bleus Kylian Mbappé "contre les extrêmes", en vue des législatives anticipées en France. "Kylian (Mbappé) a parlé de manière absolument exemplaire hier (dimanche), avec ses mots. Il a voulu parler à la jeunesse dans un moment totalement inédit et décisif pour l'avenir" du pays, a commenté la ministre, interrogée par des journalistes en marge de tests sur la Seine en vue de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet.

Dimanche, en conférence de presse à Düsseldorf, à la veille du premier match de la France à l'Euro-2024, le capitaine des Bleus a affirmé être "contre les extrêmes". "J'appelle les jeunes à aller voter, on voit que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays", a dit le futur attaquant du Real Madrid. "On a besoin de s'identifier aux valeurs de tolérance, mixité et de respect. J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet", a-t-il ajouté.

"Nos athlètes ont envie de faire entendre leurs voix"

Avant lui, un autre attaquant des Bleus, Marcus Thuram, avait pris position samedi, en appelant clairement à faire barrage au Rassemblement national (RN) les 30 juin (1er tour) et 7 juillet. Dimanche, plusieurs dizaines de personnalités du sport français ont elles aussi appelé à voter contre l'extrême droite, dans une tribune à L'Équipe.

"On voit que nos athlètes ont envie de faire entendre leur voix... C'est une attitude qui est courageuse, engagée, et qui peut être saluée, qui est profondément respectable", a jugé Amélie Oudéa-Castéra. "D'autres le font dans de plus petits cercles à titre privé. D'autres préfèrent rester en retrait, ce qui ne les empêche pas d'être très engagés, d'appeler au vote par exemple. Donc il faut respecter ces diverses positions", a-t-elle toutefois ajouté.

La ministre des JO a en outre répété que l'image de la France dans le monde était, selon elle, engagée lors de ces élections, à l'approche des Jeux de Paris (26 juillet-11 août). "Les Jeux olympiques, c'est une forme de corde de rappel pour le peuple français parce que c'est l'occasion pour nous, très concrètement et très vite, de nous projeter sur à quoi on veut ressembler demain, comment on va être regardé par le monde entier, quel message on a pour le monde, quelle valeur on veut véhiculer", a-t-elle dit.