Législatives 2024 : à Strasbourg, les tensions au sein du Nouveau Front Populaire sèment le trouble chez les militants

Qu'ils brandissent des drapeaux à l'effigie de La France insoumise, du Parti socialiste, du Parti communiste ou encore d'Europe Écologie les Verts, les militants de gauche sont tous venus manifester sous le même mot d'ordre : faire barrage à l'extrême droite. Mais dès que vient la question des non-investitures des frondeurs de LFI, les militants du parti se crispent.

"La lutte, elle est antifasciste"

C'est le cas de Bénédicte : "Je n'avais vraiment pas envie de répondre à ça. Mais la lutte, elle est antifasciste. Donc là, mon urgence, c'est de tout faire pour que le Nouveau Front Populaire gagne. Vos questions ne sont pas les miennes".

À l'inverse, d'autres insoumis, comme Guy, affirment leur désaccord avec la décision du parti : "Je pense que c'est une erreur. Et je ne désespère pas que d'ici demain 18 heures, date limite de dépôt des candidatures à la préfecture, les choses changent". Lui pense que ces premiers accrocs n'entacheront pas la campagne du Nouveau Front Populaire. Tout comme Annie, militante écologiste : "On est toujours braqué sur les gens qui ont envie de faire parler leur égo. Nous, en Alsace, on est solidaires et on va faire mieux".

En Alsace, le Rassemblement national a remporté 33% des suffrages aux européennes contre 26% pour l'ensemble des partis de la gauche.