Législatives 2024 : à Marseille, les partisans de la gauche réclament l'application du programme du NFP

Les tractations à tous les étages se poursuivent au surlendemain des Législatives, qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire à l'Assemblée, où les députés de gauche, ragaillardis par leur succès mais en quête d'un consensus pour gouverner, débarquent en force ce mardi.

Sur le terrain, les électeurs de gauche espèrent l'application du programme du NFP tout en percevant la nécessité d'une coalition. Hervé Street, militant très actif dans cette campagne, estime que la feuille de route du NFP doit être suivie : "Il faut appliquer le programme. La première des mesures est de revenir à la retraite à 60 ans, je pense que c'est le point fort. C'est quelque chose où on peut agir quasi immédiatement". Mais, il en convient, avec une coalition, il faudra lâcher sur certains dossiers.

C'est également l'avis de Jean-Luc Bennahmias, ancien député européen et aujourd'hui militant du nouveau Front populaire : "On ne peut pas tout appliquer. Il faut des majorités pour ça. Quelles sont les majorités qu'on peut faire ? Je n'ai pas de réponse à ça. Comment vont faire les autres démocrates et républicains ? Quels seront les courageux et les courageuses qui accepteront une coalition notamment à Renaissance ?"

Un Premier ministre rassembleur

Cette entrée dans l'inconnu en laisse beaucoup perplexe, à l'image de cette militante Place publique : "Je me réjouis que ce ne soit pas qu'un gouvernement provisoire pour quelques mois, mais que ce soit durable parce que ça va être compliqué vu qu'en France, on n'est pas habitué à faire des coalitions. C'est ça le problème !"

Tous espèrent maintenant un Premier ministre rassembleur en citant notamment François Ruffin, Marine Tondelier ou encore Raphaël Glucksmann.