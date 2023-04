Législative partielle en Ariège : la Nupes divisée en pleine bataille contre la réforme des retraites

La dissidente socialiste Martine Froger a battu ce dimanche la candidate insoumise Bénédicte Taurine lors d'une législative partielle en Ariège. Cette élection creuse un peu plus le fossé entre partisans et détracteurs de l'alliance des gauches.

La bataille contre la réforme des retraites fragilisée

Ces divisions vont jusqu'à affaiblir leur lutte contre la réforme des retraites. La Nupes devait se réunir mardi matin pour marcher vers l'Élysée, à l'initiative des communistes, qui se sont retrouvés seuls. Les autres groupes ont invoqué des problèmes d'organisation. Le symbole se voulait fort mais il illustre plutôt les fragilités d'une union divisée.

Malgré tout, beaucoup veulent croire encore à l'union des gauches et trouver un nouveau souffle. "Notre responsabilité est de montrer que nous sommes en état de gouverner. La Nupes est d'abord une stratégie de gouvernement. Ce n'est pas juste un sas pour faire oublier les années Hollande et essayer de se remettre en scène. Cela va bien au-delà des petites phrases ou des postures des uns et des autres", explique Aurélien Saintoul au micro d'Europe 1.

Certains veulent donc montrer une gauche capable de s'entendre. Mardi soir, la Nupes s'est réunie dans le cadre d'un séminaire. L'événement a été dédaigné par Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, qui a affirmé en début de semaine que la Nupes était dépassée, à quelques jours d'une nouvelle mobilisation commune contre la réforme des retraites.