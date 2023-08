«Le temps des combats» : avec près de 25.000 exemplaires vendus en une semaine, Nicolas Sarkozy booste les ventes en librairie

23.631 exemplaires déjà écoulés. Dans ce troisième volet des mémoires de Nicolas Sarkozy, intitulé Le temps des combats, l’ancien président revient en détails, dans un récit de plus de 500 pages, sur les moments forts de sa période à la tête de l’État de 2009 à 2011, et donne également son point de vue et son regard sur l’actualité politique. Selon les informations d'Europe 1, le livre a dépassé en une semaine la totalité des ventes du dernier ouvrage de François Hollande, Bouleversements, qui s’élevait à 11.000 ventes.

Des fans encore présents à chacune de ses étapes

Toujours selon les informations d'Europe 1, 500 exemplaires en moyenne se sont écoulés dans chaque ville où il est vendu, et ce sans compter les chiffres des librairies indépendantes et les résultats des nombreuses séances de dédicace. En effet depuis une semaine, Nicolas Sarkozy sillonne le territoire à la rencontre de ses lecteurs : la Baule, Arcachon, Biarritz… Et ses fans sont encore présents à chacune de ces étapes.

L’ancien chef de l’Etat, auteur de plusieurs best-sellers, comme son ouvrage Le temps des tempêtes, vendu à plus de 200.000 exemplaires, confirme avec ces nouveaux scores son succès littéraire. Un succès qui n’a pour l’instant jamais été démenti, et qui place Nicolas Sarkozy parmi les hommes politiques les plus vendeurs en librairie de ces dernières années.