Propos de Zemmour : "Ce qui m'inquiète c'est sa façon de parfois falsifier l'Histoire"

Élie Korchia, nouvelle voix des juifs de France, fait part de ses inquiétudes sur les propos d'Éric Zemmour. Invité de la matinale d'Europe 1 jeudi, le nouveau président du Consistoire central déplore "la façon" du polémiste de la droite de la droite "de revoir l'Histoire, et je suis gentil, je pourrais dire de falsifier l'Histoire parfois, pour quelqu'un qui en est très féru". Si Élie Korchia se refuse à qualifier Zemmour "d'antisémite", il s'alarme des déclarations du polémiste qui font référence à Charles Maurras, père de l'Action française, ou à Maurice Barrès, figure du nationalisme français.

"Une vérité historique qu'il faut maintenir"

Sur Europe 1, Élie Korchia, également avocat de Samuel Sandler, grand-père de victimes du terroriste Mohamed Merah à Toulouse en 2012, souligne qu'il a été face aux propos d'Éric Zemmour quand l'essayiste a remis en cause le choix du lieu d'enterrement des victimes, en Israël. "Il y a une vérité historique qu'il faut maintenir", rappelle-t-il. Les enfants et petits-enfants de Samuel Sandler "étaient des vigies de la République, qui sont tombées devant une porte d'école. Le père Jonathan Sandler, qui était enseignant, était revenu à Toulouse pour donner à sa ville ce qu'il avait pu apprendre", appuie Élie Korchia.

"Ce type de polémique n'est pas là pour rassembler les Français. C'est fait pour les diviser et en plus, c'est basé sur des éléments purement erronés, voire mensongers, puisqu'il avait même dit que l'assassin, le terroriste, n'avait pas été enterré en France. Il avait été en Algérie, ce qui est totalement faux", ajoute-t-il, avant d'asséner : "Notre débat public mérite autre chose que ce type de bad buzz qui n'est pas juste notre pays".

"Ce type de polémique doit être chassé de notre pays"

Le président du Consistoire central remet aussi en cause les propos du polémiste sur l'affaire Dreyfus, le maréchal Pétain ou encore la Shoah. "Reprendre des thèmes qui n'ont pas lieu d'être en 2021, c'est faire injure au passé, à l'Histoire, et diviser la société", assure-t-il. "Entendre ces propos (...), c'est choquant", poursuit Élie Korchia. "On n'a pas le droit de revenir sur des thématiques aussi graves pour essayer de falsifier l'Histoire, et faire injure à celles et ceux qui sont rescapés de la Shoah. Ce type de polémique doit être absolument chassé de notre pays."

Pour l'heure, Éric Zemmour ne s'est pas déclaré candidat à la présidentielle. Si le président du Crif Francis Kalifa a lancé un appel "pour qu'il n'y ait pas une voix juive" pour le potentiel candidat Zemmour, Élie Korchia précise que pour lui, "il n'y a pas de vote juif". Le président du Consistoire central insiste tout de même qu'il combattra "les déclarations, les thématiques de rejet ou qui ne sont pas conformes aux valeurs" qu'il porte.