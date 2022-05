Le gouvernement Castex profite d'une dernière soirée, alors que son successeur reste inconnu

Dîner en plein air jeudi soir à Matignon. Au lendemain du dernier conseil des ministres, Jean Castex y organise son repas d'adieu. Un dîner auquel tous ses ministres sont conviés. Après avoir joué les prolongations, l'actuel Premier ministre s'apprête bel et bien à passer la main. Ce sont sans doute leurs derniers moments tous ensemble : les ministres et leurs conjoints sont donc conviés à Matignon à un dîner, ou plus exactement à une garden party, puisque c'est un buffet qui va être dressé dans le jardin de l'hôtel de Matignon. Qui, au passage, a la réputation d'être l'un des plus beaux bâtiments de la capitale.

Une "soirée chaleureuse", avec un peu de tension

Une "soirée chaleureuse", selon un collaborateur du Premier ministre. Même si on peut imaginer qu'il y aura tout de même un peu de tensions. En effet, la plupart des ministres attendent d'être fixés sur leur sort. Ce qui n'est pas le cas de Jean Castex qui a déjà fait passer le message : il ne restera pas à Matignon, ni même au gouvernement. Très apprécié à l'Élysée, il aurait décliné plusieurs propositions. Il ne se présentera pas non plus aux législatives, pas plus qu'aux sénatoriales.

Mais avant de connaître le nom de son successeur et de présenter la démission de son équipe, le Premier ministre devrait terminer la semaine à son poste. Il est attendu ce dimanche au Vatican où il conduira la délégation française pour la canonisation de Charles de Foucauld. Un voyage qui devrait donc être son dernier déplacement officiel, même si, à ce stade, il n'est pas totalement exclu que cela soit son premier en tant qu'ancien locataire de Matignon.