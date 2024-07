«Le Français est peureux» : à Nice, les militants LR-RN d'Éric Ciotti déçus par les résultats des législatives

Le verdict des urnes a parlé, mais les incertitudes demeurent plus que jamais. Ni le Nouveau Front populaire (autour de 190 sièges), ni le camp présidentiel (autour de 160 sièges), ni le RN et ses alliés (plus de 140 sièges) ne peuvent atteindre, seuls, les 289 députés nécessaires à la majorité absolue. Éric Ciotti, le président contesté des Républicains, qui a noué une alliance avec le Rassemblement national pour ces législatives, a été réélu député dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes.

Devant ses partisans, à Nice, il a toutefois regretté le résultat de ces élections législatives sur le plan national. Le député réélu a fustigé une "alliance de la honte qui a additionné les macronistes, les écologistes, les insoumis, les socialistes, les communistes, les amis de M. (Xavier) Bertrand", dénonçant une "tambouille politicienne" du président Emmanuel Macron qui "amène le pouvoir à l'extrême gauche sur un plateau d'argent".

"Il n'y a pas d'échec d'Éric Ciotti"

À Nice, à 20 heures, dès l'annonce des résultats, les sourires des partisans d'Éric Ciotti se sont effacés. Pour autant, il n'est pas question de remettre en cause la stratégie de leur président. "Il n'y a pas d'échec d'Éric Ciotti. Ce sont les Français qui ont voté contre des idées de droite républicaine. Les gens n'ont rien compris", lance une électrice.

Ces électeurs LR défendent l'alliance avec le RN. "Ils n'avaient pas tellement d'autre solution", "ça tombait sous le sens de voter l'union LR-RN, moi, je n'ai jamais voté Front national", "ça ne marque pas l'échec d'une stratégie, ça montre que la population française a bien changé", lancent-ils.

"Des gens de droite qui votent communiste ! Je ne comprends plus rien !"

Cette militante du RN et désabusée : "Il n'a pas été suivi comme il l'aurait dû. Le Français est peureux, le Français est hypocrite. Maintenant, ils vont comprendre", tonne cette militante.

Ancien commerçant, François est un fidèle électeur d'Éric Ciotti. "C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie d'aller de l'avant. Mais là, je suis écœuré ! Pour moi, c'était la solution. Mais vous avez bien vu ce qu'ils ont fait entre les deux tours ? C'est incompréhensible ! Des gens de droite qui votent communiste ! Je ne comprends plus rien !", s'emporte-t-il au micro d'Europe 1. "Notre victoire complète n'est plus qu'une question de temps. Nous sommes le premier parti de droite en France", a quant à lui affirmé Éric Ciotti.