«Le discours de Marine Le Pen est du Macron repeint en bleu marine», estime Adrien Quatennens

Le combat contre un deuxième tour opposant Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN), et Emmanuel Macron, chef de l'Etat et candidat à sa propre succession, est engagé du côté de la France Insoumise. Interviewé par Sonia Mabrouk pour le Grand Rendez-vous Europe 1- CNews- « Les Echos », le député La France Insoumise (LFI) Adrien Quatennens estime qu'un second tour opposant la candidate RN et le Président serait "un mauvais remake de 2017."

"Madame Le Pen est l'autre candidate des riches"

Le député La France Insoumise a également jugé les mesures sociales de la candidate Rassemblement national insuffisantes : "elle refuse d'augmenter le SMIC et elle ne veut pas dégeler le point d'indice des fonctionnaires. Madame Le Pen est l'autre candidate des riches. Son discours économique est du Macron repeint en bleu marine", a-t-il détaillé.

Adrien Quatennens a également critiqué les propositions de Madame le Pen concernant la retraite: "si vous voulez la retraite à 60 ans, le seul bulletin de vote qui le permet, c'est le bulletin Jean-Luc Mélenchon. Madame le Pen a capitulé en rase campagne sur cette question de la retraite, alors que 1/4 des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans, voilà la réalité dans notre pays", a-t-il ajouté.