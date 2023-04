«Le désaccord me plaît» : Emmanuel Macron multiplie les déplacements au contact des Français

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’emploie depuis quelques jours à montrer que la contestation sociale ne l’empêche pas de se déplacer et encore moins d’aller à la rencontre des Français. Comme s’il était en campagne, Emmanuel Macron veut convaincre. Face aux bruits des casseroles qui l'empêchent d’être audible, le chef de l’État prend la tangente et ne dévoile plus forcément à l’avance les lieux où il se déplace. "C’est lui-même qui décide au dernier moment si l’on fait un arrêt sur le chemin ou pas", explique l’un de ses proches.

Un président de la République qui débarque sans prévenir

Le déplacement du président de la République à Dole en est la parfaite illustration. Le président débarque sans prévenir sur la place du marché. Certains habitants mettent quelques minutes à réaliser. "Ça fait bizarre de vous voir à Dole, monsieur", déclare, étonné, l’un des habitants de la ville.

La conversation s’engage rapidement. "Elles sont longues vos réformes", lui lance une personne présente sur la place du marché. Au milieu des stands de chaussures et de vêtements, Emmanuel Macron va même jusqu’à se montrer familier. Une ancienne figure locale des gilets jaunes est même venue l’interpeller : "Vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises".

Les visites surprises, une nouvelle stratégie présidentielle

Les visites surprises, une nouvelle stratégie présidentielle et Emmanuel Macron assume : "Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui vous engueulent, mais au moins, vous pouvez parler. Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît, parfois, vous n’arrivez pas à convaincre". Ce marathon de déplacements improvisés devrait se poursuivre jusqu’à l’été selon son entourage.