Attendu dans le Doubs, Emmanuel Macron fait une halte surprise sur un marché à Dole

Alors qu'il se rend dans le Doubs pour le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, Emmanuel Macron a fait une halte inattendue dans le centre-ville de Dole dans le Jura. Une visite surprise sur la place du marché où le chef de l'État a pu échanger vivement avec quelques commerçants.

"Il y a des gens qui crèvent de faim"

La hausse des prix, les fins de mois difficiles, les petites retraites ont dominé les échanges, avec parfois aussi des piques plus personnelles. "Tout est cher. Il y a des gens qui crèvent de faim", lui a lancé une passante, ajoutant : "Voiture de fonction logement gratos, on n'a pas tous ça nous hein". "Des gens qui ont travaillé pendant 45 ou 46 ans, comme moi, ont moins que certaines personnes qui n'ont jamais travaillé", l'interpelle un commerçant. Emmanuel Macron a rappelé les baisses d'impôts, la suppression de la taxe d'habitation, les chèques énergie ou la hausse des petites pensions avec sa réforme très contestée des retraites.

Sur un ton cordial, voire même souriant, d'autres commerçants blaguent même avec le président de la République. "Vous n'avez pas un petit peu de sous ? Parce que vous êtes en train de me niquer mon marché", lance sur un ton blagueur une commerçante.

"Jamais on n'aura un meilleur président"

À l'improviste, le président s'évite ainsi les concerts de casseroles de ces derniers temps, depuis l'adoption de la réforme des retraites. L'occasion aussi de croiser de fervents soutiens. "Je ne m'y attendais pas. On vous soutient depuis le départ avec mon mari, je ne peux pas croire que je vous vois aujourd'hui. Je vous encourage, on vous soutient, jamais on n'aura un meilleur président et les gens ne se rendent pas compte", balbutie une passante.