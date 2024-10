Le député Carlos Martens Bilongo (LFI) porte plainte pour injures racistes

Le député LFI Carlos Martens Bilongo a porté plainte le 11 octobre à Paris pour diffamation et injures racistes le visant en ligne depuis sa réélection dans le Val d'Oise, a appris samedi l'AFP auprès de ses avocats.

Réaction des avocats

"La haine raciste n'a sa place nulle part en République et le cyberespace ne saurait faire figure d'exception", ont fustigé Maitre Chirinne Ardakani et Frédéric Nasrinfar. "Ces attaques de nature raciste sont faites à dessein pour anéantir la personne et la fragiliser dans son combat politique", a ajouté Maitre Ardakani. En portant plainte, le député "ne veut pas se laisser intimider".

Identité des auteurs présumés

Sa plainte contre X, dont l'AFP a eu connaissance, cite une vingtaine de comptes d'internautes "majoritairement issus de l'extrême droite", dont le collaborateur du Rassemblement national Grégoire Houdan et le militant identitaire Damien Rieu. Les faits remontent à cet été, après les élections législatives anticipées.

Le 19 juillet, le député insoumis Raphaël Arnault, fraîchement élu sous la bannière du Nouveau Front Populaire, publiait sur X une photographie de lui-même et trois autres députés, dont Carlos Martens Bilongo, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il légendait: "RN pas content".

RN pas content pic.twitter.com/Bm1hg3TRte — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) July 19, 2024

Comparaisons dégradantes

L'avocat parisien Thibault de Montbrial ripostait, en commentant: "On dirait une photo prise sur le plateau correctionnel de l'ancien palais de justice de Paris".

Grégoire Houdan surenchérissait, en légendant: "Les couloirs de la Cour d'assises de Bobigny". Damien Lefèvre, connu sous le pseudo de Damien Rieu, faisait de même, commentant: "On dirait le premier rang d'une Cour d'Assises". D'autres comptes republiaient, mentionnant notamment une "belle brochette de racailles". Carlos Martens Bilongo est ainsi "comparé à un délinquant", dénonce la plainte.

Défense de Thibault de Montbrial

Cet été, Thibault de Montbrial avait livré "quelques explications" sur X, rejetant toute accusation de racisme. Il avait d'abord expliqué avoir vu une similitude entre l'Assemblée nationale et l'ancien Palais de justice, autant dans le décor que dans "l'attitude des protagonistes", affichant un "mélange d'attente et de regards durs". Puis il avait mentionné les "procédures judiciaires" visant "trois des quatre députés", renforçant selon lui "le lien avec l'impression visuelle de la photo".

Par ailleurs, un article du site de Jean-Marc Morandini en juillet suscitait une série de réactions attaquant M. Bilongo: "Une petite banane mr bilongo avec cela ?" ou encore "Foutez-moi cet animal dans l'avion".

Des termes "éminemment racistes", a accusé la plainte, précisant que "chacune des publications (...) a fait l'objet de plusieurs centaines voire milliers de vue". Cette plainte a été déposée avec constitution de partie civile, ce qui enclenche de manière quasi-automatique la désignation d'un juge d'instruction.