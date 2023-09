Le casse-tête protocolaire de la visite du roi Charles III en France

Pour sa première visite d'État outre-Manche, le roi d'Angleterre Charles III est attendu à Paris mercredi. Élisabeth Borne accueillera le couple royal à 14 heures à l’aéroport de Paris-Orly. Le début d'une visite historique avec un protocole millimétré qui pourrait bien donner quelques sueurs froides à l'exécutif.

Des mois de préparation

Pour moins de 48 heures à Paris et moins de 24 heures à Bordeaux, la visite d'État de Charles III et Camilla aura nécessité des mois de préparatifs. Chaque détail a fait l'objet d'intenses discussions entre services français et britanniques.

De ses trajets à ses moyens de locomotion, en passant par le choix des mets et des vins, du dîner d'État, jusqu’à la sélection des personnalités que le couple royal rencontrera durant ce séjour, la France propose, la couronne dispose. Ainsi, il n'y aura pas de foie gras aux truffes, comme l'appréciait Elizabeth II, Charles l'ayant banni de toutes les résidences royales.

Point d'orgue du faste protocolaire durant ces deux jours, la réception au château de Versailles mercredi soir. Chaque convive sera présenté au roi et à la reine consort dans une scénographie très codifiée. La tradition prévoit par exemple que la Première dame effectue une révérence devant Charles et Camilla, même si une poignée de main est jugée par Buckingham Palais tout aussi polie. En revanche, surtout pas de bise ni de baisemain ou d'accolade.