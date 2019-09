Le 21 avril 2002, "Chirac a ressenti une grande tristesse, c’est comme s’il ne reconnaissait plus rien"

INTERVIEW

Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède à la surprise générale au second tour de l’élection présidentielle, aux dépens de Lionel Jospin, éliminé. Ce soir-là, Jacques Chirac, alors président sortant, est assuré d’être réélu à l’Elysée. Et pourtant, point de triomphalisme chez l’ancien chef de l’Etat, décédé jeudi à l’âge de 86 ans. Au contraire, c’est un homme abattu qui accuse le coup, selon Jean-Luc Barré, son biographe, interrogé vendredi matin sur Europe 1.

"Il a été très surpris en 2002 du résultat du premier tour. Il n’a rien vu venir. Celle qui l’a senti venir, c’est Bernadette Chirac. D’ailleurs, il lui rendait hommage là-dessus", raconte celui qui a co-signé les Mémoires de Jacques Chirac. "Peut-être parce qu’il a refusé d’y croire. Ça lui paraissait invraisemblable qu’à ce point-là que le candidat socialiste Lionel Jospin s’écroule dès le premier tour".

Surtout, il semble y avoir eu un avant et un après cette fameuse soirée. "Tous ceux qui l’ont vu, et il me l’a dit, avaient un sentiment de très grande tristesse. Il était sûr d’être élu le soir du premier tour, puisque tout le monde se ralliait. Mais il ressentait un grand sentiment de tristesse qui a sans doute pesé après", poursuit Jean-Luc Barré. "C’est comme si les cartes étaient pipées, comme s’il ne comprenait plus rien, comme si le jeu politique ne ressemblait pris à rien. Cette montée l’a pris de court, et je pense que ça a participé d’une forme de mélancolie. Comme s’il ne se reconnaissait plus dans le paysage politique."

Jacques Chirac assumait aussi son refus de débattre avec Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de l’élection présidentielle. "Il m’a dit : ‘écoutez c’est simple, je n’avais rien à lui dire’", rapporte Jean-Luc Barré. "Parce que j’avais déjà répondu par avance. Ce que je suis, ce que je pense, les discours que j’ai prononcés. Toute forme de forme de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme, me hérissent. Donc je n’ai rien à dire à un homme comme celui-là’."