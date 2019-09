Mort de Jacques Chirac : matinale spéciale vendredi sur Europe 1

EDITION SPÉCIALE

Analyses, réactions, interviews... Au lendemain de la mort de Jacques Chirac, Europe 1 vous propose une matinale spéciale vendredi, entre 5h et 9h. Aux côtés de Matthieu Belliard, vous retrouverez notamment Catherine Nay, notre éditorialiste, dont la vie de journaliste est très liée à la carrière politique de l'ancien chef de l'État, qui aura droit à un hommage national lundi. Tous nos chroniqueurs reviendront sur les multiples facettes du 22e président de la République : Chirac et le sumo, Chirac et les paysans, Chirac vu de l'étranger, etc.

A ne pas manquer à 8h15 : la toute dernière interview radio de Jacques Chirac. c'était sur Europe 1 en novembre 2009 à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Un entretien exceptionnel présenté par Matthieu Belliard et Sonia Mabrouk et commenté par Catherine Nay.

